Tentato omicidio di Vittoria, Bocchieri resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e confermato la custodia cautelare in carcere per il trentenne Giovanni Bocchieri che alle 4 del mattino del 9 marzo ha tentato di uccidere a colpi di pistola un 28enne a Vittoria. Bocchieri assistito dal suo legale, l’avvocato Giuseppe di Stefano, aveva risposto alle domande del giudice ammettendo i fatti e sostenendo di avere agito con un movente passionale.

L’uomo, indagato per tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, oltre alla ricettazione e al porto abusivo d’arma, una pistola a salve, opportunamente modificata, che ha sparato almeno quattro colpi diretti alla vittima. L’indagato aveva chiamato il ventottenne sotto l’abitazione di quest’ultimo. Quando la vittima si è avvicinata alla autovettura, le ha sparato un primo colpo attingendola alla spalla sinistra e poi l’ha inseguita sparando almeno altri tre colpi. Il ferito dopo l’operazione per ridurre la frattura all’omero è in fase di recupero. Bocchieri dopo il fatto si era consegnato alla Polizia e aveva consegnato anche l’arma che aveva utilizzato.

Fonte: Agi

