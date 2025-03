Modica in lutto per Giuseppe Giurdanella: venerdì i funerali

Si svolgeranno venerdì alle ore 10:00 presso la Chiesa Madre di San Giorgio, i funerali di Peppe Giurdanella. Familiari, amici e tutta la comunità modicana si stringeranno per l’ultimo saluto a un giovane la cui perdita ha lasciato un vuoto profondo. La salma di Giuseppe Giurdanella, il trentaseienne rimasto vittima del tragico incidente stradale del 1° marzo in contrada Bussello, è stata restituita ai familiari dopo l’esecuzione dell’autopsia. L’esame autoptico, svolto presso l’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, dovrà chiarire le cause del decesso, con i risultati attesi entro 90 giorni.

Il tragico incidente

Giurdanella si stava recando a Palazzolo Acreide per assistere alla partita del Modica Calcio, ma lungo il tragitto, per cause ancora da accertare, la sua vettura si è scontrata con un autocarro. L’autista del mezzo pesante è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale, come atto dovuto.

© Riproduzione riservata