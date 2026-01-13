Noto svela il tema 2026 dell’Infiorata tra arte, musica e icone pop

Sarà la Cultura Pop la grande protagonista dell’Infiorata di Noto 2026, uno degli eventi più iconici e riconoscibili dell’identità culturale della capitale del Barocco siciliano. Il tema è stato ufficialmente svelato nei giorni scorsi e promette di trasformare Via Nicolaci in un’esplosione di colori, simboli e immagini che raccontano il Novecento e oltre.

I bozzetti guideranno gli infioratori in un viaggio visivo dal forte impatto emotivo, intitolato “La Cultura Pop si racconta”, un omaggio alle icone, alla musica e alle avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il modo di comunicare, creare e riconoscersi come comunità globale.

Nata nel secondo dopoguerra, la cultura pop si afferma tra gli anni Cinquanta e Sessanta come fenomeno socioculturale capace di superare confini, generazioni e linguaggi, trasformando l’intrattenimento in un potente strumento identitario. Un linguaggio universale che ancora oggi influenza arte, musica, cinema, moda e fumetto.

Nel mondo dell’arte, la Pop Art ha elevato immagini quotidiane a simboli planetari grazie a maestri come Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Mario Schifano e Mimmo Rotella. La musica ha visto nascere miti senza tempo come Freddie Mercury, The Beatles, Michael Jackson e Domenico Modugno, capaci di cambiare stili e immaginari collettivi. Cinema e spettacolo hanno raccontato il secolo breve attraverso volti indimenticabili come Marilyn Monroe, Brigitte Bardot, Federico Fellini, Sophia Loren e Totò. Anche moda e fumetto hanno lasciato un segno indelebile con figure come Coco Chanel, Giorgio Armani e Stan Lee.

Un racconto corale che, attraverso i tappeti floreali, troverà una nuova e suggestiva forma espressiva nel cuore del centro storico netino, patrimonio Unesco.

L’appuntamento è fissato per le giornate dal 15 al 19 maggio, quando Noto tornerà ad essere capitale dell’arte effimera e meta privilegiata per migliaia di visitatori. Confermato anche per il 2026 il ticket d’ingresso di 5 euro, con esenzione per i residenti.

© Riproduzione riservata