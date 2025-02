Nonostante il divieto ha continuato a frequentare la casa di un anziano: arrestata 34enne ragusana a Comiso

Ha continuato a frequentare l’abitazione di un anziano, nonostante lei fosse già destinataria di un divieto di avvicinamento. E’ successo a Comiso. Una 34enne ragusana, già destinataria di un divieto di avvicinamento emesso a dicembre dal Tribunale di Ragusa per reati di rapina, furto, lesioni e maltrattamenti in famiglia, è stata arrestata dai carabinieri in seguito alla richiesta di intervento di un anziano, vittima di maltrattamenti.

La donna, ignorando il provvedimento, ha continuato a frequentare l’abitazione della vittima. Trovata dai militari in casa dell’anziano, ha tentato invano di giustificarsi.

I Carabinieri l’hanno arrestata in flagranza di reato per la violazione del divieto e, dopo le formalità di rito, è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Foto: repertorio

