Niscemi, la Regione promette: case agli sfollati e ricostruzione post-ciclone Harry

Restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e rilanciare i territori colpiti dal ciclone Harry in vista della prossima stagione estiva. Sono questi gli obiettivi principali della cabina di regia istituita dal presidente della Regione Renato Schifani nei giorni successivi al maltempo che ha investito la Sicilia.

Durante l’ultima riunione a Palazzo d’Orléans, Schifani ha ribadito l’impegno a monitorare costantemente gli interventi, con incontri settimanali per seguire l’avanzamento dei lavori:

“Stiamo facendo concreti passi avanti con l’obiettivo di restituire serenità e prospettiva ai cittadini e agli imprenditori siciliani”, ha dichiarato il presidente.

Per quanto riguarda l’emergenza di Niscemi, l’assessorato regionale delle Infrastrutture ha reperito circa 13 milioni di euro (8 milioni nel 2026 e 5 nel 2027) destinati a un avviso pubblico che finanzierà, con contributi a fondo perduto, l’acquisto di una nuova casa da parte dei cittadini sfollati. Parallelamente, è stata richiesta al sindaco di Niscemi una ricognizione degli appartamenti vuoti o sfitti e degli alloggi Iacp disponibili, per consentire assegnazioni rapide.

La Regione sta inoltre predisponendo un ufficio operativo a Niscemi per garantire un contatto diretto con la popolazione e facilitare le pratiche per il ristoro e l’accesso agli aiuti. È stato avviato anche un lavoro di analisi del territorio per individuare eventuali aree in cui costruire nuove abitazioni e pianificare interventi di rigenerazione urbana sostenibile.

Sul fronte dei porti e della protezione costiera, sono iniziati i lavori di ricostruzione delle infrastrutture danneggiate e sono stati attivati sistemi di tutela delle coste contro nuove mareggiate. Contemporaneamente, la Regione dialoga con la Commissione Europea per accedere al Fondo di solidarietà e valutare eventuali deroghe normative, come quelle previste dalla direttiva Bolkestein, per accelerare la ricostruzione.

