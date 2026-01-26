Maxi frana a Niscemi: evacuate 500 persone

Una frana di vaste dimensioni ha colpito nel primo pomeriggio di domenica il quartiere Santa Croci di Niscemi, nell’area sottostante il Belvedere, dando origine a una grave emergenza per il centro abitato. Il movimento franoso, che ha interessato più punti del territorio con diversi cedimenti del terreno, ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di circa 500 persone, allontanate dalle abitazioni a rischio.

Di fronte alla criticità della situazione, il sindaco Massimiliano Conti ha immediatamente attivato il COC – Centro Operativo Comunale, disponendo la chiusura di tutte le scuole e individuando la palestra Pio La Torre come centro di prima accoglienza per gli sfollati. L’area colpita dalla frana è stata transennata e resta sotto costante monitoraggio a causa del rischio di ulteriori smottamenti.

Pesanti le ripercussioni anche sulla viabilità. La Strada Provinciale 10, principale arteria di collegamento con le statali in direzione Catania e Gela, è stata chiusa al traffico, contribuendo a un isolamento quasi totale del comune. Altri tratti stradali risultano compromessi o sottoposti a verifiche tecniche per valutarne la sicurezza.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari e i tecnici della Protezione Civile regionale, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza, nelle verifiche di stabilità del versante e nell’assistenza alla popolazione evacuata. Le autorità invitano i cittadini a non avvicinarsi alle aree interdette e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali.

L’evoluzione del fenomeno resta sotto stretta osservazione nelle prossime ore, mentre si valutano gli interventi necessari per il ripristino della sicurezza e della viabilità. L’emergenza riaccende l’attenzione sulla fragilità idrogeologica del territorio, già più volte segnalata come una delle principali criticità dell’area.

La solidarietà del senatore Salvo Sallemi

Il Senatore Salvo Sallemi ha espresso la più sentita e profonda vicinanza alla comunità di Niscemi duramente colpita dal dissesto idrogeologico che ha causato frane e smottamenti.

“Il nostro pensiero va in primo luogo alla comunità cittadini di Niscemi, al Sindaco Massimiliano Conti, alle cui parole di allarme e di sofferenza prestiamo la massima attenzione, e a alle tante famiglie che sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. La sicurezza delle persone e la tutela dei beni essenziali come la casa devono rimanere la priorità assoluta in queste ore difficili”, dice il Senatore.

“Il Governo Nazionale, attraverso il Ministro per la Protezione Nello Musumeci, e il Governo Regionale sono già attivi a sostegno della popolazione e dell’amministrazione. È fondamentale che si metta in campo ogni sforzo possibile per scongiurare il rischio di isolamento della città e per garantire ai cittadini sfollati tutto il supporto e l’assistenza necessari, con un adeguato ristoro e la certezza di un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”.

© Riproduzione riservata