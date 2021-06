Nei porti siciliani, navi cariche di grano estero - Ragusa Oggi

Nei porti siciliani, navi cariche di grano estero

L’ approdo delle navi sulle ragioni italiane più virtuose per la produzione del grano duro, in concomitanza con l’avvio della mieti-trebbiatura, secondo il Codacons, potrebbe causare speculazioni al ribasso per il mercato del grano duro, un’operazione che se non verrà fermata comporterà un danneggiamento per la produzione e per le aziende locali, con i mercati che saranno in rialzo durante l’inverno proprio quando i consumatori ne acquistano di più.

Il Codacons e la Task Force di legali Tanasiconsumers, quindi, tramite Diego Irato dell’Ufficio Legale regionale, con un esposto depositato presso la Procura della Repubblica di Catania e Palermo denuncia una condotta fraudolenta volta al danneggiamento del mercato economico e della produttività nazionale.

Già dalle prime settimane lo smercio del grano duro canadese ha comportato il crollo del mercato pugliese e del mercato siculo, raggiungendo un prezzo stracciato nel giro di poche settimane.

Prezzi al ribasso a danneggiamento dei produttori locali, dei piccoli agricoltori che avranno grosse difficoltà a continuare l’attività con certi ricavi.

Il Codacons Sicilia chiede, pertanto, alle Procure adite di verificare se i fatti in questione abbiano una rilevanza penale.