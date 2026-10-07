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Necrologi: è deceduta Lina Ruta

Necrologi: è deceduta Lina Ruta

07 Ott 2026 11:58
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Ieri, all’età di 86 anni, è venuta a mancare la signora

Lina Ruta

ved. Roccasalva Giuseppe

Ne danno il triste annuncio i figli Piero e Marisa, gli adorati nipoti Dario, Riccardo, Giuseppe, Angela ed Enrico, la sorella Rosanna, i cognati e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 8 ottobre, alle ore 10:00, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.

Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Ad esequie avvenute si dispensa dalle visite.

Modica, 7 ottobre 2026.

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