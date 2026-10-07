Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: è deceduta Lina Ruta
07 Ott 2026 11:58
Ieri, all’età di 86 anni, è venuta a mancare la signora
Lina Ruta
ved. Roccasalva Giuseppe
Ne danno il triste annuncio i figli Piero e Marisa, gli adorati nipoti Dario, Riccardo, Giuseppe, Angela ed Enrico, la sorella Rosanna, i cognati e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 8 ottobre, alle ore 10:00, presso la Basilica Santuario Madonna delle Grazie.
Si ringraziano quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Ad esequie avvenute si dispensa dalle visite.
Modica, 7 ottobre 2026.
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