Mutui: a Ragusa si chiedono in media 111.000 euro

Il mercato dei mutui in Sicilia mostra segnali positivi nei primi sei mesi del 2025. Secondo l’analisi congiunta di Facile.it e Mutui.it, l’importo medio richiesto nella regione è stato pari a 116.029 euro, in aumento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Un trend che riflette la maggiore fiducia dei consumatori, favorita dalle condizioni bancarie più vantaggiose e dall’alleggerimento del costo del denaro. «Gli italiani – spiegano gli esperti – sono tornati a chiedere finanziamenti per coronare il sogno di acquistare casa».

Ragusa sopra i 111mila euro

Nel dettaglio provinciale, Ragusa si colloca a metà classifica con un importo medio richiesto pari a 111.374 euro, superiore a Trapani (110.779 euro) e Siracusa (110.099 euro), ma inferiore ai valori registrati nelle province di Palermo (121.704 euro), Catania (120.291 euro) e Messina (113.243 euro).

Le province con gli importi medi più bassi restano Agrigento (104.200 euro), Enna (100.684 euro) e Caltanissetta (99.553 euro).

Giovani e surroghe in aumento

Altro segnale incoraggiante arriva dall’età media dei richiedenti: cresce la quota di giovani famiglie che si presentano in banca. Inoltre, nel primo semestre del 2025 le surroghe hanno rappresentato il 24% delle richieste totali in Sicilia, un dato che evidenzia la volontà di rinegoziare condizioni più convenienti.

Tassi: variabili più convenienti dei fissi

Dal punto di vista dell’offerta, i mutuatari guardano ancora al tasso fisso, ma oggi il variabile appare più vantaggioso. Per un mutuo medio da 126.000 euro in 25 anni, LTV al 70%, le migliori proposte online partono da: tasso fisso TAN 2,92% con rata di circa 592 euro al mese; tasso variabile TAN 2,33% con rata di circa 554 euro al mese.

