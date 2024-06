Mutui: a Ragusa chiesti, in media, 111.000 euro

Finalmente segnali positivi dal mondo dei mutui per l’acquisto casa: secondo l’analisi di Facile.it e Mutui.it, nei primi quattro mesi del 2024 in Sicilia la richiesta di finanziamenti è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo del 2023. Anche l’importo medio richiesto è aumentato del 2,6%, raggiungendo 113.736 euro, e il valore medio degli immobili oggetto di mutuo è cresciuto dell’1%, arrivando a 166.992 euro.

Gli esperti di Facile.it spiegano che il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei mutui, colpito dall’aumento dei tassi di interesse e da una minore disponibilità economica delle famiglie a causa dell’inflazione. Tuttavia, il 2024 è partito positivamente, grazie a migliori condizioni offerte dalle banche per i tassi fissi, che hanno generato maggiore fiducia tra i consumatori.

Il profilo del richiedente

Analizzando un campione di oltre 19.000 richieste di mutuo online in Sicilia, emerge che i richiedenti hanno puntato ad ottenere in media 113.736 euro, con un incremento del 2,6% rispetto al 2023. Il valore medio degli immobili è aumentato dell’1% arrivando a 166.992 euro. La durata media del mutuo è leggermente diminuita, passando da poco più di 24 anni a poco più di 23 anni e mezzo, mentre l’età media dei richiedenti è aumentata a quasi 40 anni e mezzo.

Per quanto riguarda le richieste di mutui per l’acquisto della prima casa, l’importo medio richiesto nei primi quattro mesi del 2024 è stato di 114.201 euro, con un leggero aumento dell’1,6% rispetto al 2023. Il valore medio degli immobili per la prima casa è rimasto invariato a 149.412 euro, mentre l’età media dei richiedenti è cresciuta a 38 anni e la durata del mutuo è scesa a 25 anni e mezzo.

Le richieste di surroga

Le richieste di surroga sono aumentate, rappresentando il 21% del totale delle richieste di mutuo in Sicilia tra gennaio e aprile 2024, con un incremento di quasi 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato favorito dalle condizioni vantaggiose offerte per i tassi fissi.

L’andamento provinciale

Analizzando le richieste di mutuo a livello provinciale, Palermo registra l’importo medio più alto con 121.825 euro, seguita da Catania con 114.192 euro. Ragusa, Trapani, Messina, Agrigento, Siracusa, Enna e Caltanissetta registrano importi medi inferiori alla media regionale, con Enna e Caltanissetta agli ultimi posti con rispettivamente 102.270 euro e 98.400 euro.

L’offerta ed i tassi

Facile.it ha rilevato che nei primi quattro mesi del 2024, le banche hanno proposto condizioni favorevoli, in particolare per i tassi fissi, grazie alla diminuzione dell’IRS. Le migliori offerte per un mutuo standard da 126.000 euro in 25 anni (LTV 70%) presentano tassi fissi con TAN a partire dal 2,87%, equivalenti a una rata mensile di 589 euro. Per i mutui green a tasso fisso, i tassi partono da un TAN del 2,65% con una rata mensile di 574 euro.

Anche i tassi fissi sulla surroga sono migliorati: per un mutuo medio, i tassi TAN partono dal 3,05%, con una rata di 600 euro, che scende a 578 euro in caso di surroga green. Al contrario, i tassi variabili rimangono poco competitivi, con tassi a partire dal 4,60% e una rata di circa 708 euro.

