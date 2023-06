Muore un altro giovane a Pozzallo, Gianluca Livia. Un brutto male lo ha strappato agli affetti

Tanto dolore a Pozzallo. Dopo la notizia della morte di Luca Barone si è aggiunta quella del giovane Salvatore Gianluca Livia, 28 anni appena. La sua vita si è fermata. La forza con cui ha lottato contro un’impietosa malattia non è servita a lasciarlo ai suoi affetti. Conosciuto in città per il lavoro che svolgeva, da cuoco a cameriere impegnato nel settore della ristorazione, ha lasciato sgomenta la comunità pozzallese che in queste ore manifesta tutto il suo dolore e la vicinanza alla famiglia. “Pozzallo piange altre due giovani vite spezzate! L’incredulità di un tragico periodo come questo ci lascia sgomenti e senza parole” – ha scritto in un post il presidente del consiglio comunale Quintilia Celestri che ha manifestato il suo dolore anche per la morte del centauro Luca Barone.

Ed ancora il dolore di amici e parenti.

“Caro Turi, Salvatore Skàtury Gianluca Livia come ti chiamavo io, ci lasci anche tu, tra mille ricordi e tante lacrime. Quante risate, quante giornate tra le mura di quella scuola, quante serate, quanto divertimento ad ogni partita di calcetto .. non dimenticherò mai la tua sincera amicizia e il rispetto reciproco che avevi nei miei confronti. Buon viaggio Gigante buono, Riposa in pace” è stato scritto nel profilo Fb del giovane. Ed ancora: “oggi in cielo si è aggiunta un altra stella, Quella stella sei tu Salvatore Skàtury Gianluca Livia. Cugino veglia su tutta la tua famiglia è veglia anche su Salvatrice.

Non era arrivato ancora il tuo momento avevi una vita da fare. Riposa in pace cugino. Ciao Salvatore, Ti ricorderò così con il tuo sorriso”.