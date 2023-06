Un altro lutto a Pozzallo. E’ morto in un incidente in moto Luca Barone. L’episodio il 17 giugno

“A volte la vita è bastarda, e oggi il tuo sorriso non è più con noi. Vento in poppa e mare calmo amico mio. “Resurgit “. Ciao Luca” è il saluto che l’amico Francesco Trovato scrive sul profilo Fb di Luca Barone il 42enne morto dopo dodici giorni di ricovero in rianimazione al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il giovane, sottoufficiale della Marina militare italiana, è morto da poche ore in quell’ospedale dove era stato trasferito in elisoccorso nella serata dello scorso 17 giugno quando si era verificato l’incidente all’altezza del Secondo Scivolo in un impatto con una Toyota Yaris alla cui guida c’era una donna di Modica.

Le condizioni era apparse subito gravi.

Luca Barone viaggiava a bordo della sua moto quando si è scontrato con l’auto. Sulle responsabilità del sinistro i carabinieri della Compagnia di Modica intervenuti con i colleghi della Stazione di Pozzallo. La peggio per Luca Barone per il quale si è reso necessario, viste le condizioni cliniche riscontrate dall’equipe del 118, il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania. Il mezzo aereo è atterrato sul posto ed ha prelevato il ferito portandolo prontamente in ospedale. Oggi il decesso. Il 42enne sottoufficiale della Marina Militare italiana era imbarcato sulla Nave Fenice della marina militare italiana. Lascia la moglie e due figlie.