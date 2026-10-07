Morte di Carola, arriva la svolta: fermato il 40enne: Vittoria potrebbe riabbracciarla per l’ultimo saluto

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Il piccolo comune di Busnago attende il ritorno di Carola Battaglia. La salma della diciottenne originaria di Vittoria, che da più di dieci anni si era trasferita in Brianza con la famiglia, si trova ancora nell’obitorio in attesa che il magistrato decida se effettuare l’autopsia. A Busnago, la comunità cittadina si è stretta attorno alla famiglia, che da tempo vive lì. I funerali si svolgeranno probabilmente nella parrocchia di San Giovanni Evangelista, l’unica della cittadina. Non si sa ancora se la salma di Carola sarà seppellita in Lombardia o se la famiglia sceglierà di riportarla in Sicilia, a Vittoria, sua città natale.

Intanto i Carabinieri hanno sottoposto a fermo un uomo di 40 anni, di origine romena, domiciliato a Bellusco e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto il conducente dell’Audi A6 coinvolta nello schianto.

Dopo lo schianto qualcuno sarebbe fuggito

Uno degli aspetti più delicati dell’inchiesta riguarda quanto sarebbe accaduto immediatamente dopo l’incidente. All’arrivo dei sanitari del 118, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri della Compagnia di Vimercate, all’interno dell’Audi è stato trovato un uomo. Secondo le testimonianze raccolte e i primi accertamenti investigativi, però, non sarebbe stato lui a trovarsi alla guida. Dall’Audi sarebbe infatti sceso un secondo uomo che, subito dopo lo schianto, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. Gli accertamenti dei Carabinieri si sono quindi concentrati sul 40enne, che si è presentato in caserma soltanto alcune ore più tardi. Nel frattempo gli investigatori avrebbero già raccolto elementi che indirizzavano verso di lui.

Il dolore per la morte di Carola si unisce alla preoccupazione per il sedicenne che si trovava insieme a Carola all’interno della Fiat 500 e che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Vimercate, poi trasferito al Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono migliorate e i medici sono fiduciosi, ma le condizioni restano gravi. A Vimercate, subito dopo l’incidente di sabato scorso, era arrivata anche Carola Battaglia, ma la ragazza era ormai in fin di vita ed è spirata pochi minuti dopo. Solo ferite lievi invece per il passeggero dell’Audi 6 con cui la Fiat 500 di Carola si è scontrata. Si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. Intanto, continuano gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità.

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