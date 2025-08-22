Monterosso Almo conquista il Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari: un traguardo storico per il territorio

Monterosso Almo compie un passo storico: il Ministero dell’Interno ha espresso parere favorevole all’istituzione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, che sarà il secondo in provincia di Ragusa. Una conquista attesa da anni, frutto di un lungo e complesso lavoro politico, diplomatico e tecnico che oggi diventa realtà.

Il sindaco di Monterosso, Salvatore Pagano, insieme all’ingegnere Raffaello Di Martino, consulente tecnico, ha guidato con determinazione l’intero percorso che ha portato al via libera. Un impegno che, passo dopo passo, ha coinvolto istituzioni locali e nazionali, fino a ottenere l’ok definitivo.

Un presidio strategico per la sicurezza

Il nuovo distaccamento garantirà tempi di intervento più rapidi ed efficaci in caso di emergenze e calamità, rafforzando la rete di protezione civile in un’area che ha sempre dimostrato grande capacità di resilienza. Determinante, in questi anni, è stato anche l’instancabile contributo del gruppo comunale di Protezione Civile di Monterosso Almo, che ha garantito prevenzione e interventi tempestivi in ogni situazione critica.

Con la decretazione della Direzione Regionale, il territorio potrà ora contare su un presidio stabile e qualificato, al servizio della comunità e dell’intero comprensorio montano.

Una giornata di annunci e prospettive

Il sindaco, oggi impegnato a Canicattini Bagni per consegnare al presidente dell’ANCI Sicilia, Paolo Amenta, la proposta di legge “Salva Dipendenti” – elaborata insieme alla segreteria comunale e all’area finanziaria – ha voluto sottolineare come questa giornata rappresenti un doppio traguardo per Monterosso: sicurezza e sviluppo.

E non è tutto. A breve, ha annunciato, partirà anche il progetto per la metanizzazione del territorio, un ulteriore passo verso la modernizzazione e la crescita di Monterosso Almo.

© Riproduzione riservata