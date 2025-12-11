Monitoraggio contro l’abbandono rifiuti: Vittoria installa nuove fototrappole

Otto nuove fototrappole intelligenti “Ekiller” sono state installate a Vittoria per rafforzare il controllo del territorio e tutelare il decoro urbano. Progettate e brevettate da una ditta di Alcamo, le apparecchiature sono dotate di sistema di analisi video avanzato, capace di monitorare aree dai 10 agli 80 metri e registrare immagini sia di giorno che di notte per un periodo di 9 giorni consecutivi.

L’amministrazione comunale ha scelto queste tecnologie per sorvegliare le zone più a rischio, contrastando l’abbandono irrispettoso dei rifiuti e documentando eventuali violazioni delle norme di legge. Le fototrappole supporteranno le attività della Polizia Locale, fornendo prove utili per interventi mirati e tempestivi.

Secondo Filippo Pancrazi, Comandante della Polizia Locale, “Le fototrappole ‘Ekiller’ rappresentano un passo avanti fondamentale nella sorveglianza del territorio. Grazie alla tecnologia avanzata, possiamo monitorare efficacemente le aree più critiche anche di notte, contrastando comportamenti incivili e proteggendo la comunità”.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata