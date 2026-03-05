Modica: vile attacco al pulmino di Casa Don Puglisi. La solidarietà del Vescovo Salvatore Rumeo

Goliardia, vandalismo, attacco diretto ad una realtà benefica e di aiuto che da anni è stata un punto di riferimento per i più fragili in una città dove ci si interroga se la scia delinquenziale debba ancora continuare. Sono interrogativi che a Modica, la città delle grandi tradizione e dal grande spirito di solidarietà, circolano fin da dopo aver scoperto che ignoti, in una delle notti scorse, hanno preso di mira un automezzo della Casa Don Pino Puglisi parcheggiato su viale Medaglie d’Oro, un’arteria cittadina densamente transitata e vissuta. Dalla Diocesi di Noto arriva la solidarietà del vescovo Salvatore Rumeo. “Esprimo piena solidarietà alla Casa Don Puglisi di Modica per il vile gesto che ha danneggiato totalmente un automezzo di loro proprietà necessario per le attività della stessa Associazione – afferma il vescovo Rumeo – al presidente della Casa Don Puglisi, agli operatori, ai volontari, alle mamme ed ai minori accolti, il nostro affetto e la nostra vicinanza per un gesto che, oltre al danno materiale, offende gravemente coloro che credono nella potenza del servizio agli ultimi e indifesi. Non ci si tira indietro ma con rinnovata forza auguro alla Don Puglisi di continuare a operare a servizio degli indigenti”. Il grazie di Maurilio Assenza: “al nostro vescovo Salvatore Rumeo, alla nostra Caritas diocesana ed a tanti amici, insieme Chiesa che accoglie i prediletti del Signore, grazie. Restiamo impegnati sulle vie del bene e dell’amore che vince il male con il bene” – ha sottolineato Assenza.

© Riproduzione riservata