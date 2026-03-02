Modica: Treppiedi Nord e case IACP sotto accusa. Il PD denuncia degrado e emergenza fognaria

Prosegue senza sosta la campagna di ascolto e prossimità “Il PD ascolta Modica”, iniziativa promossa dal Partito Democratico per mappare le criticità del territorio e raccogliere le istanze dei cittadini. Sabato 28 febbraio una delegazione guidata dal segretario Francesco Stornello, insieme al vicesegretario Carmelo Blanco e al consigliere comunale Giovanni Spadaro, ha incontrato i residenti di Treppiedi Nord e delle case IACP, facendo emergere un quadro di grave disagio sociale.

Emergenze nei quartieri popolari

Durante l’incontro, i residenti hanno denunciato condizioni di vita insostenibili che mettono a rischio la quotidianità di centinaia di famiglie. La problematica più urgente riguarda gli scarichi fognari, considerati una vera emergenza igienico-sanitaria da risolvere con urgenza. A queste difficoltà si aggiungono le preoccupazioni relative alla sicurezza del quartiere e le persistenti difficoltà di interlocuzione con lo IACP, che gestisce la manutenzione e l’amministrazione degli immobili. La mancanza di interventi tempestivi accentua il senso di abbandono e mina la dignità dei cittadini.

Francesco Stornello ha commentato a margine del sopralluogo: “Abbiamo toccato con mano una realtà che non può più essere ignorata. Non si tratta solo di problemi tecnici o burocratici, ma di una fondamentale questione di dignità. Ogni cittadino di Modica ha diritto a vivere in un ambiente sicuro, salubre e dignitoso, indipendentemente dal quartiere in cui risiede.”

Risposte concrete e azioni del PD

Il Partito Democratico si impegna a farsi portavoce delle istanze dei cittadini attraverso un’azione politica concreta. Intende sollecitare l’Amministrazione Comunale affinché intervenga con urgenza sulle criticità strutturali e di sicurezza, promuovere con lo IACP un piano straordinario di interventi e migliorare il dialogo con gli assegnatari, e integrare le necessità dei residenti nella programmazione degli interventi pubblici, affinché diventino parte di una visione complessiva dello sviluppo urbano.

Giovanni Spadaro, consigliere comunale del PD, sottolinea l’importanza di trasformare le segnalazioni dei cittadini in azioni concrete, per dimostrare che la politica può essere vicina e operativa sul territorio.

Prossimi passi della campagna

La campagna “Il PD ascolta Modica” proseguirà nelle prossime settimane in altre zone della città. L’obiettivo è consolidare una politica partecipativa, che nasca dall’ascolto diretto e dalla presenza costante nei quartieri, facendo emergere i problemi reali dei cittadini e trasformandoli in priorità concrete per l’azione politica.

