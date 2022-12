Modica-Taormina finisce 0 a 0, Betta: “Bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto”

0-0 fra Modica e Taormina al termine di una gara dove gli assetti e l’organizzazione difensiva delle due squadre, ha avuto la meglio sugli attacchi. Poche le emozioni e quasi tutte di marca rossoblù. Il Taormina, ha provato a far fruttare alcuni piazzati ma la difesa del Modica ha retto senza particolari affanni. Nel giorno in cui le prime 6 si incontravano fra di loro, si accorcia la zona alta della classifica, per la sconfitta della capolista Igea sul campo della Nebros mentre i rossoblù di Giancarlo Betta, restano secondi, accorciando ad un solo punto il distacco dal primo posto.





















Recuperano in classifica la Nebros ed il Siracusa, che ha vinto in casa della Roccacquadolcese. Per il Modica, si ferma a tre la striscia di vittorie, dopo le due esterne di Lentini e Pozzallo contro l’Ispica e quella casalinga di 15 giorni fa contro il Comiso. Ancora imbattuto Misseri ed è il quarto clean sheet consecutivo. Poche le emozioni e quasi tutte concentrate nei primi 25 minuti quando il Modica ha avuta una netta supremazia prima che il Taormina riuscisse ad organizzare la sua terza linea. A parte un paio di situazioni su angoli e punizioni per gli ospiti, dopo 8 minuti c’è stata la prima occasione del Modica con Falco che ha servito Misseri: cross teso per Prezzabile che da pochi passi non trova la rete di testa. Tre minuiti dopo, Modica ancora vicino ancora al vantaggio dopo una palla recuperata da Prezzabile che ha servito Lorenzo bravo a rientrare sul sinistro e la cui conclusione da fuori per poco non trova l’angolo lontano.





















Da lì in poi, gioco agonisticamente importante, qualche situazione non concretizzata e grande attenzione dei reparti arretrati, prima dell’intervallo. Stessa solfa nella ripresa, con il Modica pericoloso con due calci piazzati di Falco e Lorenzo ed una palla buona per Agodirin non sfruttata. Il Taormina, di rimessa, c’ha provato ma senza impensierire più di tanto la difesa locale. Alla fine, il pari ci sta tutto e adesso, attenzione al mercato a alle prossime operazioni già in cantiere Giancarlo Betta, tecnico del Modica: “Guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché abbiamo recuperato un punto all'Igea disputando una buona partita, molto intensa e contro una grande squadra. Purtroppo, paghiamo una fisicità in avanti inferiore rispetto ai difensori avversari che sono stati bravi a prendere le misure ai nostri attaccanti dopo averli sofferti all’inizio. Abbiamo una società e un direttore competenti che sanno muoversi bene nel mercato e che sono sicuro faranno di tutto per rinforzare la squadra”.