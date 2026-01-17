Modica superstar: batte l’Avola e vola verso la promozione. Il record di quindici successi consecutivi

Modica superstar. La squadra rossoblu batte l’Avola per uno a zero e inanella il quindicesimo successo consecutivo.

Il Modica è il vero mattatore di questo campionato. La squadra allenata da Filippo Raciti ha battuto un record difficilmente eguagliabile. Quindici partite sono un intero girone e infatti proprio alla terza giornata di campionato, il 28 settembre scorso, il Modica rimediò l’ultima sconfitta proprio contro l’Avola. Quasi cinque mesi dopo, i rossoblu battono con lo stesso risultato la squadra dell’Avola, l’unica che fino ad oggi poteva sperare di continuare a mantenere il passo della capolista. Ma con il successo di questo pomeriggio, il Modica incrementa ancora il suo vantaggio che ora appare incolmabile. Sale a quota 49, con undici punti di vantaggio sullo stesso Avola, raggiunto a quota 38 dalla Messana vittoriosa contro il Melilli. Domani giocherà l’attuale quarta forza del torneo, il Vittoria, che affronterà in casa la Nebros.

Ma veniamo alla gara, molto bella e ben giocata da entrambe le squadre. Ma il Modica ha decisamente una marcia in più. A decidere la gara è un gol che resterà negli annali. Savasta, con grande generosità, serve di tacco Bonanno che è posizionato meglio rispetto alla porta e l’attaccante realizza. È il gol che vale la partita, ma è anche il gol che testimonia la realtà di questa squadra, che gioca in scioltezza, che ha un grande spirito di gruppo e dove tutto diventa facile, anche le cose apparentemente più difficili.

Il Modica si prepara a raggiungere un traguardo che ha cercato fortemente negli ultimi anni. Potrà riuscirci quest’anno. Se continua così, in modo trionfale.

Intanto, la squadra si rafforza con l’arrivo di due giovani: Andrea Parisi e Matteo Fravola. Parisi è un esterno, che ha già esordito contro il Giarre. E’ bravoi in fase difensiva, veloce nelle ripartenze. Fravola proviene dai settori giovanili della Roma che lo ha portato fino agli Allievi Nazionali, è poi approdato a Palermo, a Licata e infine al Messina. E’ fisicamente e con una grande lettura di gioco.

