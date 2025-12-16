Modica protagonista nella medicina interna: il dottor Cabibbo entra nei vertici FADOI

Un incarico di alto profilo scientifico e istituzionale che porta la sanità della provincia di Ragusa al centro del panorama medico nazionale e internazionale. Gaetano Cabibbo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, è stato nominato membro del Direttivo nazionale della FADOI, la Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti, e segretario dell’Italian Journal of Medicine (IJM), prestigiosa rivista scientifica di area internistica.

La nomina è avvenuta lo scorso 15 novembre durante l’Assemblea del Consiglio esecutivo FADOI, svoltasi a Roma alla presenza del presidente nazionale Andrea Montagnani e dei referenti regionali delle Unità operative complesse di Medicina Interna. Un passaggio significativo che sancisce l’ingresso del dottor Cabibbo nell’organismo nazionale di una delle più autorevoli società scientifiche italiane, punto di riferimento per ricerca, formazione e aggiornamento clinico.

Già componente del direttivo regionale FADOI, Cabibbo assume ora un ruolo di primo piano anche nel contesto editoriale scientifico internazionale grazie all’incarico di segretario dell’Italian Journal of Medicine, rivista che rappresenta una voce autorevole nella diffusione della ricerca internistica. Un riconoscimento che valorizza non solo il suo percorso professionale, ma anche il lavoro svolto all’interno dell’ASP di Ragusa e del presidio ospedaliero di Modica.

«Il prestigioso incarico conferitomi – ha dichiarato il dottor Cabibbo – riflette il lavoro quotidiano svolto presso il reparto di Medicina Interna che ho l’onore di dirigere. Condivido questa nomina con tutti i miei collaboratori, che ringrazio per la loro incessante dedizione all’attività clinica e assistenziale. Un ringraziamento va anche alla Direzione generale dell’ASP di Ragusa, con cui il confronto costante e la condivisione di idee consentono di esprimere al meglio il nostro lavoro».

© Riproduzione riservata