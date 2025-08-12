Modica premia il coraggio: Matteo Migliore ricevuto in Comune per l’atto di civiltà nell’“episodio della barella”

Non ha chiuso gli occhi di fronte a un gesto di inciviltà. Matteo Migliore, giovane pozzallese, è stato accolto questa mattina a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri per ricevere il ringraziamento ufficiale della città.

L’episodio che lo vede protagonista è ormai noto come “il caso della barella”. Una sera a Marina di Modica, una ragazza si sente male in spiaggia. Matteo, insieme ad alcuni amici, si attiva subito: chiama il 118 e si assicura che i soccorsi arrivino in fretta. Ma, mentre lui presta aiuto, altri giovani presenti compiono un atto assurdo e vergognoso: rubano la barella dei sanitari e iniziano a ballarci sopra.

Il ringraziamento per un gesto di civiltà

Un comportamento che ha indignato l’opinione pubblica e che lo stesso Matteo ha voluto denunciare, dimostrando senso civico e responsabilità.

Matteo è un esempio per i suoi coetanei: ha soccorso una persona in difficoltà e non ha avuto paura di denunciare un atto di grave mancanza di rispetto verso chi lavora per salvare vite. Un riconoscimento che vuole essere anche un messaggio: la vera forza è scegliere la strada giusta, anche quando attorno prevalgono inciviltà e superficialità.

© Riproduzione riservata