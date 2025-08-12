L’Unione Europea lancia l’allarme: è stato individuato un lotto contraffatto di una soluzione iniettabile in penna preriempita, medicinale usato per il trattamento del diabete. La segnalazione arriva dalla Malta Medicines Authority, che ha informato l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) dopo aver ricevuto una comunicazione dall’azienda titolare dell’autorizzazione alla commercializzazione del farmaco. Il lotto incriminato […]
Modica premia il coraggio: Matteo Migliore ricevuto in Comune per l’atto di civiltà nell’“episodio della barella”
12 Ago 2025 17:23
Non ha chiuso gli occhi di fronte a un gesto di inciviltà. Matteo Migliore, giovane pozzallese, è stato accolto questa mattina a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri per ricevere il ringraziamento ufficiale della città.
L’episodio che lo vede protagonista è ormai noto come “il caso della barella”. Una sera a Marina di Modica, una ragazza si sente male in spiaggia. Matteo, insieme ad alcuni amici, si attiva subito: chiama il 118 e si assicura che i soccorsi arrivino in fretta. Ma, mentre lui presta aiuto, altri giovani presenti compiono un atto assurdo e vergognoso: rubano la barella dei sanitari e iniziano a ballarci sopra.
Il ringraziamento per un gesto di civiltà
Un comportamento che ha indignato l’opinione pubblica e che lo stesso Matteo ha voluto denunciare, dimostrando senso civico e responsabilità.
Matteo è un esempio per i suoi coetanei: ha soccorso una persona in difficoltà e non ha avuto paura di denunciare un atto di grave mancanza di rispetto verso chi lavora per salvare vite. Un riconoscimento che vuole essere anche un messaggio: la vera forza è scegliere la strada giusta, anche quando attorno prevalgono inciviltà e superficialità.
