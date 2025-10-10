In occasione della Giornata mondiale della Salute Mentale, il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS organizza l’(H) Open Day per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure. L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, coinvolge oltre 140 strutture con Bollino Rosa, tra cui l’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa e il […]
Modica più sicura: maxi controlli tra centro storico e quartiere Dente
10 Ott 2025 09:32
Qualcosa si muove a Modica sul fronte della sicurezza, o quantomeno sulla percezione che i cittadini possono avere dalla presenza di Forze dell’Ordine per le strade della città. Ieri sera infatti è stata eseguita una operazione di controlli interforze che ha visto impegnati uomini dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale.
“Un esempio di collaborazione attiva tra le forze dell’ordine a Modica, per mantenere alto il livello del sereno vivere nella nostra Città” ha dichiarato il sindaco Maria Monisteri a margine della notizia. L’azione interforze era stata chiesta dal comandante della Polizia locale di Palazzo San Domenico, Pierluigi Cannizzaro. Disponibilità è stata subito data dai vertici delle Fiamme Gialle e dei Carabinieri con la rassicurazione che quello di ieri sera non sarà un fatto isolato ma uno dei tanti interventi congiunti che saranno fatti a tutela della sicurezza pubblica. Posti di blocco e controlli sono stati eseguiti in diversi quartieri, in particolare nel centro storico e al quartiere Dente.
