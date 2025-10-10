Modica più sicura: maxi controlli tra centro storico e quartiere Dente

Qualcosa si muove a Modica sul fronte della sicurezza, o quantomeno sulla percezione che i cittadini possono avere dalla presenza di Forze dell’Ordine per le strade della città. Ieri sera infatti è stata eseguita una operazione di controlli interforze che ha visto impegnati uomini dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia locale.

“Un esempio di collaborazione attiva tra le forze dell’ordine a Modica, per mantenere alto il livello del sereno vivere nella nostra Città” ha dichiarato il sindaco Maria Monisteri a margine della notizia. L’azione interforze era stata chiesta dal comandante della Polizia locale di Palazzo San Domenico, Pierluigi Cannizzaro. Disponibilità è stata subito data dai vertici delle Fiamme Gialle e dei Carabinieri con la rassicurazione che quello di ieri sera non sarà un fatto isolato ma uno dei tanti interventi congiunti che saranno fatti a tutela della sicurezza pubblica. Posti di blocco e controlli sono stati eseguiti in diversi quartieri, in particolare nel centro storico e al quartiere Dente.

