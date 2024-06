Dalle serate danzanti abusive ai controlli antidroga: operazioni della polizia a Modica

Controlli nel fine settimana da parte della polizia di Modica nei luoghi della “movida”. Due italiani, poco più che ventenni e incensurati, sono stati denunciati per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati 20 grammi di hashish suddivisi in dosi da 1 grammo, due bilancini di precisione e diverse centinaia di euro in banconote da piccolo taglio. Un giovane 25enne di Modica è stato denunciato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.

Altri controlli

Un 49enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di un coltello a scatto. Un residente a Scicli è stato segnalato per omessa custodia di arma, con contestuale ritiro. Due stranieri sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. In uno di questi casi, gli agenti hanno utilizzato il Taser in dotazione per contenere le azioni moleste e aggressive nei confronti degli agenti. Sono state controllate anche le attività ristorative di Marina di Modica. In una di queste attività, l’organizzatore di una serata danzante è stato denunciato perchè non aveva le previste autorizzazioni per gli spettacoli da ballo. In tutto sono state identificate 430 persone e controllati 140 veicoli, con 5 contestazioni per violazione al codice della strada.

