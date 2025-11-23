Modica, ottavo successo consecutivo. Momento magico dei rossoblu ancora in vetta alla classifica

Il Modica viaggia a sirene spiegate. In tandem con l’Avola, la squadra allenata da Filippo Raciti comanda la classifica del campionato di Eccellenza, girone B siciliano.

Il Modica ha battuto per due a zero la Leonzio, l’avola è riuscita a violare il campo del Rosmarino. Con 28 punti le due squadre guidano la classifica e soprattutto hanno fatto il vito alle loro spalle, con cinque punti di distacco da Atletico Catania – Viagrande e Messana, a quota 23. Il Vittoria è a nove punti, con 19 punti in totale.

Il Modica ha vinto con gol di Alessio Asero e raddoppio di Bonanno nel finale su calcio di rigore. Una gara condotta in scioltezza, senza troppi patemi, ma con una superiorità che è apparsa netta per tutta la partita. Il Modica ha avuto anche delle buone occasioni, tra cui quella di Sessa che all’inizio della ripresa con una rovesciata spettacolare coglie la traversa. SE la palla fosse andata in rete sarebbe esploso l’urlo per un gol da manuale

Sembra essere l’anno buono del Modica, ma l’Avola non demorde e così le più immediate avversarie. A un terzo del campionato tutto può ancora accadere.

© Riproduzione riservata