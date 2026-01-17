Modica, la settimana che può cambiare la stagione: prima l’Avola, poi la finale di Coppa Italia

Tutto pronto a Modica per una settimana che profuma di storia e di grandi emozioni. La città vive giorni cruciali per il calcio rossoblù, chiamato ad affrontare due appuntamenti che possono indirizzare in maniera decisiva l’intera stagione: lo scontro diretto contro l’Avola, valido per il campionato di Eccellenza girone B, e la finale di Coppa Italia in programma a Sciacca.

Come ripete da sempre mister Raciti, il mantra resta uno solo: ragionare partita dopo partita. E il primo, durissimo ostacolo, ha un nome ben preciso. L’Avola è l’unica squadra che, fin qui, è riuscita a battere Valença e compagni. Era l’inizio della stagione, con entrambe le formazioni ancora alla ricerca di una fisionomia precisa dopo la preparazione estiva. Oggi, però, lo scenario è completamente diverso: Modica e Avola sono le due grandi protagoniste del campionato e si giocano la vetta della classifica.

Gli ospiti arrivano al “Pietro Scollo” forti di una roboante vittoria per 5-0 sulla Leonfortese e con l’ambizione, mai nascosta, di rientrare pienamente nella corsa al primo posto. La squadra guidata da Sirugo è solida, organizzata e costruita per competere fino all’ultimo, con un gioco frutto di un lavoro meticoloso dentro e fuori dal campo. L’obiettivo è chiaro: fare bottino pieno a Modica per accorciare le distanze.

Dall’altra parte, il Modica sa di trovarsi davanti a un possibile crocevia stagionale. Allungare in campionato significherebbe lanciare un segnale fortissimo alle dirette concorrenti; alzare al cielo la Coppa Italia, pochi giorni dopo, vorrebbe dire regalare alla gestione Pitino–Gugliotta il primo trofeo di categoria. Un doppio sogno che passa dalla compattezza del gruppo, vera arma di una squadra capace di inanellare 14 vittorie consecutive e di reagire sempre con carattere, come dimostrato nell’ultima uscita casalinga contro l’Atletico Catania.

Sabato 17 gennaio, alle 14:30, lo stadio “Pietro Scollo” sarà il teatro di una sfida che vale molto più di tre punti. Un match che mette di fronte qualità, ambizione e fame di successo, con il Modica deciso a riscattare la sconfitta dell’andata e a scrivere un altro capitolo di una stagione fin qui straordinaria.

I convocati del Modica

Portieri: Romano, Truppo, Calabrese.

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis.

Centrocampisti: Parisi, Valença, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

© Riproduzione riservata