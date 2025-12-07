Modica in grande spolvero vince in casa per 5-1. In vetta, continua il testa a testa con l’Avola

Il Modica vince per 5 – 1 la gara casalinga contro la Polisportiva Gioiosa. La squadra allenata da Filippo Raciti continua la serie positiva e mantiene la vetta della classifica, in condominio con l’Avola, altra squadra che fino ad oggi ha concesso poco o nulla agli avversari. L’Avola infatti ha vinto fuori casa sul campo della Nebros.

La partita però non si era messa bene per il Modica. La squadra rossoblu aveva iniziato bene, e aveva avuto qualche occasione da gol, ma inaspettatamente è stata la Polisportiva Gioiosa a passare per prima in vantaggio con un bel gol di Vignone, che scarica in rete dalla distanza.

Il Modica riesce a raggiungere il pareggio prima dello scadere del primo tempo, con un calcio di rigore realizzato da Belluso per un atterramento di Brugaletta in area. Il fakllo era evidentissimo e l’arbitro concede il rigore che Beluso non fallisce.

Nella ripresa il Modica entra in campo con un altro piglio e impone subito la legge del più forte. Già al primo minuto Sessa realizza il gol che porta in vantaggio i rossoblu. Nella prima azione di gioco, Bonanno serve a Sessa un assist che il giovane non si fa sfuggire. Sugli spalti esplode la gioia dei tifosi che nel primo tempo avevano dovuto trattenere il fiato. Da quel momento il Modica dilaga. Segna al 29’ con una punizione di Bonanno, deviata dalla barriera. Cinque minuti dopo l’attaccante realizza la sua doppietta personale con un pallonetto che supera il portiere ospite. Infine, prima del triplice fischio, Savasta confeziona la cinquina che manda in visibilio i tifosi.

Ora modica e Avola hanno 34 punti e fanno il vuoto alle loro spalle. La Messana infatti è stata fermata sul pari casalingo da un indomito Mazzarrone, che sta disputando un grande campionato. La Messana mantiene il terzo posto, con 27 punti e la distanza dalla vetta si allarga. Al quarto posto c’è il Vittoria, anch’esso in grande spolvero, che ha battuto l’Atletico Catania – Viagrande, a pari merito con la Leonzio.

Mdica e Avola hanno lo stesso ruolino di marcia. In tredici giornate hanno vinto undici volte, hanno perso una partita e ne hanno pareggiata una. Una squadra a punteggio pieno avrebbe 39 punti, Modica e avola ne hanno 34 e hanno lasciato per strada solo cinque punti. Stanno disputando un campionato da grandi protagoniste e si avviano a contendersi fino all’ultima giornata il primo posto in classifica e la promozione.

