Modica dice addio a “Pippo Forafase”

Modica piange la scomparsa di un personaggio conosciutissimo e amato: Giuseppe Abate, detto “Pippo Forafase”, appassionato di auto storiche.

Tutti a Modica lo ricordano a bordo della sua amata GT rossa. Diceva di amare “vivere a 200 all’ora” e, negli ultimi tempi, purtroppo ha combattuto contro un male incurabile. Per tre anni ha lottato con il sorriso sulle labbra, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

In contrada Pirato custodiva il suo mondo fatto di tante auto d’epoca, in compagnia di cani e cavalli che teneva in custodia. Il bar Fucsia era diventato il suo ufficio. Qualche anno fa, a causa delle leggi anti inquinamento, gli sono state pressate le Alfa Romeo. Forse, per lui, il giorno più triste.

Ciao Pippo. Hai vissuto davvero a 200 all’ora.