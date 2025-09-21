Modica, compaiono strani oggetti in città: ecco la (banale) verità

Negli ultimi giorni in diverse zone di Modica sono comparsi degli oggetti che hanno incuriosito e, in alcuni casi, alimentato polemiche e strane congetture. Queste installazioni sono in realtà le “panchine intelligenti smart” di Modica, una nuova iniziativa legata al progetto Modica panchine intelligenti smart. Qualcuno ha ipotizzato persino si trattasse di “nuove docce pubbliche” per rinfrescarsi durante l’estate, altri ancora di installazioni artistiche dal significato misterioso. In realtà, la risposta è molto più concreta – e persino utile – di quanto ci si potesse aspettare.

Panchine smart per una città più accogliente

Si tratta delle nuove panchine smart, un progetto pensato dal Comune per rendere Modica sempre più accogliente dal punto di vista turistico e, allo stesso tempo, più comoda e funzionale per chi la vive ogni giorno: studenti, pendolari e chi si muove con la mobilità alternativa, dai monopattini alle biciclette elettriche, turisti e vacanzieri. Parte del progetto di Modica panchine intelligenti smart include anche questi servizi.

Tecnologia al servizio della comunità

Le panchine, collocate soprattutto nel centro storico – da Piazza Matteotti a Santa Teresa, fino a San Giorgio e al Palazzo degli Studi – offrono una serie di servizi innovativi:

prese USB e USB-C per ricaricare smartphone e tablet;

attacchi “Shuko” per la ricarica di monopattini e biciclette elettriche;

Totem informativi sulle informazioni di maggiore interesse

nei punti meno impattanti dal punto di vista paesaggistico, anche un piccolo tettuccio con pannello fotovoltaico che garantisce energia pulita.

In sostanza, una vera e propria “stazione di sosta intelligente”: luogo di relax, punto di ricarica e, all’occorrenza, riparo dal sole. Un mix di comfort che incontra tanto le esigenze dei giovani studenti che attendono l’autobus o escono da scuola, quanto quelle dei turisti che percorrono le strade barocche della città. Queste panchine sono solo un esempio di come il concetto di modica panchine intelligenti smart sia stato applicato.

Non docce, ma segni di futuro

Quindi niente docce pubbliche né misteriosi totem: quelle strutture sono l’emblema di una Modica che guarda avanti, con un occhio al turismo e uno alla quotidianità dei suoi cittadini. Una città che sceglie di innovare senza perdere di vista il suo fascino barocco, offrendo servizi smart nel cuore della sua storia. L’iniziativa modica panchine intelligenti smart rappresenta un passo significativo verso il futuro.

