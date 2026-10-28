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Modica, cento metri di doppio senso dividono i residenti: ma il nodo resta l’ordinanza

Modica, cento metri di doppio senso dividono i residenti: ma il nodo resta l’ordinanza

28 Ott 2026 10:40
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Cento metri di strada, due posizioni contrapposte tra i residenti e una questione amministrativa che resta ancora da chiarire. A Modica non si placa la polemica sul doppio senso di marcia introdotto in un tratto di via San Giuliano Pulito, proprio nella zona in cui risiede temporaneamente l’assessore Roccasalvo. Questa volta a intervenire sono alcuni abitanti della strada che, attraverso una lettera aperta firmata dal portavoce Graziano Barone, difendono la modifica alla viabilità e rivendicano di esserne stati i promotori.

Secondo quanto riferiscono, la richiesta sarebbe stata protocollata al Comune di Modica già l’11 settembre, dunque prima che esplodesse la polemica. I residenti spiegano di aver chiesto al Comando della Polizia municipale di valutare la possibilità di consentire il doppio senso per circa cento metri, evitando così un percorso più lungo per raggiungere le proprie abitazioni. La lettera allegata conferma la rivendicazione dell’iniziativa da parte dei cittadini, ma non riporta gli estremi del protocollo, che restano da verificare. Gli stessi firmatari precisano di aver interessato della questione anche l’assessore Roccasalvo, il quale, a loro dire, si sarebbe limitato a segnalare l’istanza agli uffici competenti. Il comandante della Polizia locale avrebbe successivamente effettuato un sopralluogo, esprimendo il proprio nullaosta alla modifica.

Residenti divisi, ma la questione è un’altra

La lettera aggiunge un elemento importante alla vicenda: gli abitanti della zona non sembrano avere una posizione unitaria. Da una parte ci sono quanti considerano il doppio senso una soluzione utile per raggiungere più agevolmente casa; dall’altra coloro che hanno espresso perplessità sulla sicurezza e sulle modalità con cui è stata modificata la circolazione. Due posizioni entrambe legittime, che tuttavia non esauriscono il problema sollevato nei giorni scorsi dalla consigliera comunale Neva Guccione, intervenuta con diciotto interrogativi rivolti all’amministrazione. Il punto centrale, infatti, non è stabilire se quei cento metri di doppio senso siano graditi o meno ai residenti, né mettere in discussione il loro diritto di presentare richieste al Comune.

La questione è un’altra: perché la nuova segnaletica sarebbe stata installata prima dell’adozione o comunque della pubblicazione del relativo provvedimento amministrativo? Secondo la ricostruzione emersa nei giorni scorsi, i cartelli e la segnaletica orizzontale erano già stati predisposti quando l’ordinanza non risultava ancora pubblicata. Il provvedimento sarebbe comparso soltanto successivamente, dopo le prime segnalazioni e gli articoli di stampa. e ci chiediamo come mai, con una istanza protocollata l’11 settembre, la stessa non sia stata citata nnella determina istitutiva del doppio senso? si sarebbero evitate altre polemiche e alimentati meno dubbi. 

È proprio su questa successione temporale che occorre fare chiarezza, distinguendo la data di effettiva adozione dell’ordinanza da quella della sua pubblicazione. La richiesta dei residenti, anche se presentata l’11 settembre, non sostituisce infatti il necessario provvedimento dell’autorità competente, così come un eventuale sopralluogo favorevole non equivale automaticamente all’autorizzazione a modificare la circolazione. 

La lettera dei cittadini contribuisce dunque a chiarire chi abbia sollecitato l’intervento, ma non risolve l’interrogativo sulle procedure seguite dall’amministrazione. Perché, al di là delle polemiche politiche e delle differenti opinioni degli abitanti, il problema non è chi abbia chiesto quei cento metri di doppio senso, ma se il Comune abbia rispettato tempi e procedure per autorizzarli.

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Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP. Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus. **La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale. Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.