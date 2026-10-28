Ispica, un ex luogotenente della Finanza a caccia di chi non paga Imu e Tari

A Ispica la caccia a chi non paga i tributi comunali avrà un esperto in più, e arriva dalla Guardia di Finanza. Il sindaco Lucio Muraglie ha affidato tre incarichi di consulenza, tutti a titolo gratuito e per un anno: contrasto all’evasione, ricerca di finanziamenti pubblici, organizzazione degli uffici.
L’ex finanziere e le banche dati
L’incarico più atteso dai contribuenti in regola, e meno gradito agli altri, è quello affidato ad Antonio Cuscusa, luogotenente cariche speciali della Guardia di Finanza in congedo, residente a Ispica. Si occuperà di evasione ed elusione di Imu, Tari, imposta di soggiorno e degli altri tributi locali.Il lavoro passerà dai dati. L’esperto potrà consultare le banche dati di cui dispone il Comune, come quelle dell’Agenzia delle entrate, dell’anagrafe nazionale e del catasto, dopo essere stato formalmente autorizzato al trattamento dei dati personali. Il compito è incrociare informazioni catastali, anagrafiche e patrimoniali, preparare piani di controllo mirati sul territorio e proporre strategie per migliorare la riscossione e recuperare gli arretrati. L’obiettivo dichiarato è doppio: più equità fiscale e più entrate nel bilancio. La determina è stata trasmessa anche all’ufficio Tributi e al comando della Polizia municipale.
Fondi europei e uffici comunali
Il secondo incarico va a Lino Quartarone, dipendente del ministero dell’Istruzione e del merito. Il suo curriculum, ricorda l’atto, comprende anche il ruolo di assessore dello stesso Comune di Ispica con delega al reperimento di fondi pubblici. Ora seguirà da consulente i bandi europei, statali e regionali: monitoraggio delle opportunità, preparazione delle domande, rapporti con enti pubblici e privati.
La terza nomina riguarda Mariagiovanna Gradanti, esperta del sindaco per organizzazione amministrativa, gestione del personale e coordinamento tra i settori. Nella determina si citano l’esperienza all’Ordine regionale dei geologi di Sicilia, una laurea in Scienze politiche a Catania, un master in gestione delle risorse umane e oltre undici anni alla guida di un’impresa. Potrà parlare con gli organi politici e con i responsabili degli uffici, chiedere documenti e partecipare alle riunioni, senza diritto di voto.
Gratis, ma con quali poteri
Nessun compenso, gettone o indennità è previsto per i consulenti: solo il rimborso delle spese vive, se autorizzate prima. Nessun potere di firma, di spesa o di rappresentanza, nessun rapporto di lavoro con il Comune e la possibilità per il sindaco di revocare l’incarico in qualsiasi momento. A costo zero, dunque, almeno sulla carta. Il banco di prova sarà il prossimo bilancio: lì si vedrà se il recupero dell’evasione e i fondi intercettati daranno risultati.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni impegnate nella valorizzazione delle eccellenze siciliane, tra cui quelle legate al Cioccolato di Modica IGP.
Il suo percorso formativo comprende studi presso l'Università Kore di Enna e l'Università eCampus.
**La cifra distintiva del suo profilo professionale è la capacità di mettere in relazione mondi differenti:** il rigore dell'informazione giornalistica, la visione strategica del marketing, la sensibilità della comunicazione istituzionale e la creatività della progettazione culturale.
Un percorso costruito attorno a una convinzione: comunicare non significa soltanto trasmettere informazioni, ma dare forma alle idee, costruire relazioni e trasformare il valore di un territorio in un racconto capace di raggiungere le persone.
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