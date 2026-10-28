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Donnalucata, le «cascate» sulla spiaggia: acqua che si perde in mare, da dove arriva?
28 Ott 2026 09:36
Acqua che si disperde in mare. Da dove arriva? Se lo chiedono i cittadini che hanno battezzato questa insolita fuoriuscita le “cascate di Donnalucata”. È chiaro che qualcosa sarà successo nel sottosuolo, nel tratto terminale della spiaggia di ponente della frazione balneare sciclitana.
Le ipotesi sono più di una: soprattutto si guarda a eventuali perdite dell’acquedotto comunale o a possibili perdite di acqua a uso irriguo del Consorzio di bonifica di Ragusa. Ipotesi, entrambe, non peregrine, visto che nella zona a monte ci sono estese superfici servite dall’ente consortile e ci sono numerose villette abitate sia in estate che in inverno.
La perdita dell’acqua, che raggiunge la spiaggia prima di disperdersi in mare, è copiosa e i cittadini chiedono che si intervenga per fermare la fuoriuscita, la cui presenza, a lungo andare, compromette la stabilità della strada e del terreno circostante mantenendo un costante stato di umidità.
Certo che in un periodo in cui si parla di siccità e di controllo delle risorse idriche, sia a uso potabile che a uso irriguo, scontrarsi con questo inconveniente è quanto mai insolito e curioso.
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