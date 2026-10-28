Due incidenti nella stessa giornata: feriti a Comiso e vicino Playa Grande, traffico in tilt

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Due incidenti stradali, a distanza di poche ore, hanno segnato la giornata di oggi sulle strade della provincia di Ragusa. Il primo si è verificato questa mattina a Comiso, il secondo in serata lungo il quadrivio tra Marina di Ragusa, Donnalucata, Scicli e Playa Grande. Il bilancio complessivo è di almeno due persone ferite, mentre in entrambi i casi sono stati necessari interventi per mettere in sicurezza la carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Lo scontro a Comiso in mattinata

Il primo incidente si è verificato intorno alle 9.30 a Comiso.

A entrare in collisione sono stati un Suv e un’utilitaria. Nell’impatto una persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittoria, con personale del Nucleo operativo e radiomobile, insieme ai militari della Stazione di Comiso, che hanno effettuato i rilievi e gestito le conseguenze sulla viabilità.

Particolarmente pesanti le ripercussioni sul traffico. La circolazione in uscita da Comiso e diretta verso l’aeroporto è stata deviata per diverse ore, con difficoltà anche per chi doveva raggiungere il centro cittadino. Sono state necessarie inoltre le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.La dinamica dello scontro resta in fase di accertamento.

In serata l’incidente tra auto e moto a Playa Grande

Un secondo incidente è avvenuto intorno alle 19 lungo il quadrivio tra la Sp 89 e la Sr 82, nel tratto che collega Marina di Ragusa con Donnalucata, Scicli e Playa Grande. Questa volta a scontrarsi sono state un’Audi e una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 intervenuto dalla postazione di Marina di Ragusa. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lesioni agli arti inferiori a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ragusa, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Anche in questo caso si è reso necessario un intervento per mettere in sicurezza e ripulire la carreggiata prima del completo ripristino della circolazione.

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