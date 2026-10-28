Quando nasce un padre? A Ragusa un gruppo gratuito per papà in attesa e neopapà

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Della maternità si parla molto, della paternità molto meno. Eppure anche un uomo, durante la gravidanza della compagna e nei primi anni di vita di un figlio, attraversa un cambiamento profondo, fatto di dubbi, paure, domande ed emozioni che spesso non trovano spazio. Da qui nasce a Ragusa un nuovo gruppo di confronto dedicato ai papà in attesa e ai neopapà.

Il primo incontro, aperto e gratuito, è in programma sabato 7 novembre, dalle 10 alle 11.30, nella sede dell’associazione Casa delle Maschere in via Nicastro 8. A condurlo sarà Marco Brugaletta, educatore e pedagogista, che propone uno spazio di ascolto in presenza, in piccolo gruppo, nella riservatezza e senza giudizio.

«Sapevo di dover attraversare il silenzio maschile, che conosco molto bene», spiega Brugaletta, che vorrebbe offrire anche agli uomini la possibilità di riconoscere ed esprimere le proprie fragilità. Dopo il primo appuntamento il gruppo proseguirà con incontri mensili.

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