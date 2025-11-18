Modica Calcio, è sfida da dentro o fuori: mercoledì il ritorno di Coppa Italia contro la Messana

Clima di grande attesa al “Pietro Scollo”, dove mercoledì il Modica Calcio affronterà la Messana nel match di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, una sfida che vale l’accesso alle semifinali. Dopo lo 0-0 dell’andata, i rossoblù di mister Filippo Raciti cercano la qualificazione davanti al proprio pubblico, mentre si attende di conoscere l’avversaria del turno successivo tra Vittoria e Acquedolcese.

Modica, qualche assenza ma entusiasmo alto

La squadra del duo Pitino–Gugliotta arriva all’appuntamento in un buon momento di forma e con la determinazione di chi sa di giocarsi un passaggio fondamentale della stagione. Tuttavia, non mancano le difficoltà: saranno infatti squalificati due colonne del gruppo, Valenca e Intzidis, mentre l’infermeria registra gli stop di Maimone e Mallia.

Il resto della rosa è però a disposizione dello staff tecnico, che da settimane lavora con grande intensità e che fin qui ha costruito un percorso ricco di soddisfazioni, risultati positivi e consapevolezze importanti.

Messana, avversaria in cerca di riscatto

La Messana si presenta alla sfida dopo un pareggio in campionato che le ha fatto perdere terreno rispetto a Modica e Avola. La formazione messinese, però, resta tra quelle che offrono il miglior calcio della categoria, con una chiara identità di gioco e ambizioni di vertice.

La Coppa Italia rappresenta per loro un’occasione preziosa: il trofeo, infatti, garantisce la promozione diretta in Serie D, e dopo la sconfitta rimediata in campionato contro i rossoblù, non mancheranno motivazioni e voglia di rivalsa.

I convocati di mister Raciti

Di seguito i giocatori scelti da Filippo Raciti per il match di ritorno:

Portieri

Romano, Truppo, Calabrese.

Difensori

Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Sangarè.

Centrocampisti

Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Salvatore, Alioto, Cappello.

Attaccanti

Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

Con il sostegno del pubblico del “Pietro Scollo” e la determinazione mostrata fin qui, il Modica è pronto a giocarsi una partita che può segnare una svolta nella stagione. Ora la parola passa al campo.

