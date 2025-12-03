Modica Calcio, dicembre parte in salita: semifinale di Coppa Italia contro il Vittoria

Il Modica Calcio apre il mese di dicembre con una sfida cruciale: mercoledì 3 dicembre i rossoblù saranno di scena allo stadio “Comunale” di Vittoria per la semifinale d’andata di Coppa Italia Eccellenza, primo atto di un derby ad alta tensione che si chiuderà il 17 dicembre al “Pietro Scollo”.

La squadra di Raciti arriva all’appuntamento nel suo miglior momento stagionale, forte di un novembre chiuso senza macchia: vittorie in campionato, passaggio del turno di Coppa Italia grazie al pareggio in casa della Messana e alla vittoria nel ritorno davanti al pubblico modicano. Un percorso che ha cementato fiducia, consapevolezza e coesione all’interno del gruppo.

Il Vittoria, però, rappresenta un avversario ostico e in crescita. Le recenti operazioni di mercato, mirate a inserire giovani di qualità, unite al cambio di guida tecnica, hanno ridato slancio a una squadra che nelle ultime uscite ha mostrato continuità e solidità. Una rosa importante, costruita per competere e capace di esprimere un calcio veloce e incisivo.

Il Modica, dal canto suo, si presenterà al derby con la consueta compattezza di squadra e il talento dei suoi uomini chiave. Raciti potrà contare sull’apporto dei senatori e sull’equilibrio tattico che ha caratterizzato la sua gestione, dovendo rinunciare soltanto agli indisponibili Maimone e Mallia. Per il resto, tutti arruolati e motivati.

Alla vigilia del match, il tecnico ha tracciato le coordinate della sfida:

“Ci aspetta una gara importante contro un avversario che merita rispetto. Arriviamo da un periodo positivo, ma la Coppa è un’altra storia. È una competizione che entrambe le squadre vogliono onorare e il passaggio del turno è un obiettivo concreto. Non cambierà la nostra mentalità: serietà, intensità e atteggiamento giusto. Vogliamo dare continuità al nostro percorso e ottenere un altro risultato positivo”.

Si preannuncia una partita combattuta, nella quale il Modica cercherà di sfruttare spirito di squadra, qualità tecniche e grande solidità mentale, mentre il Vittoria proverà a capitalizzare il fattore campo e il momento favorevole.

Per il Modica, saranno convocati: Romano, Truppo, Calabrese, Spadaro O., Brugaletta N., Mollica, Sclafani, Brugaletta S., Spadaro S., Sangare, Intzidis, Valenca, Incatasciato, Asero, Alioto, Federico, Cappello, Savasta, Torres e Bonanno.

La semifinale d’andata apre un dicembre decisivo per le ambizioni rossoblù. La strada è ancora lunga, ma il Modica vuole continuare a dimostrare che nulla è frutto del caso: solo lavoro, qualità e fame di vittoria.

