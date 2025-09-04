Modica Calcio, colpo in difesa: Simone Brugaletta nuovo rinforzo rossoblù

Il Modica Calcio continua a rafforzarsi in vista della nuova stagione e mette a segno un colpo importante per il reparto arretrato: Simone Brugaletta, difensore classe ’94 nato a Modica, vestirà la maglia rossoblù.

Dopo gli arrivi di Bonanno e del duo Mattia Pitino–Luca Gugliotta, il club guidato da mister Filippo Raciti blinda la difesa con un giocatore di grande esperienza, pronto a diventare punto di riferimento davanti all’estremo difensore Romano.

La carriera di Simone Brugaletta

Formatosi nelle giovanili del Catania tra il 2011 e il 2014, Brugaletta ha avuto la sua prima esperienza importante con il Teramo in Serie C, dove ha maturato professionalità e solidità tattica.

Successivamente ha collezionato numerose presenze in Serie D con squadre di spessore come Acireale, Ragusa, Gela e Città di Sant’Agata, confermandosi come un difensore affidabile e di categoria superiore.

Un ritorno alle origini per amore della città

La scelta di Brugaletta non è casuale: il difensore ha deciso di sposare il progetto ambizioso del Modica Calcio, la squadra della sua città.

Un richiamo forte, quello dei colori rossoblù, che difficilmente un giocatore modicano può ignorare. Brugaletta scenderà in campo con la determinazione di chi vuole regalare alla propria comunità successi e palcoscenici importanti.

Un Modica sempre più competitivo

Con l’arrivo di Brugaletta, il Modica Calcio conferma la sua strategia vincente di costruzione della rosa, puntando su giocatori di talento ma anche di cuore, capaci di incarnare lo spirito di appartenenza e il desiderio di portare in alto la squadra.

I tifosi rossoblù possono ora sognare ancora più in grande, certi di poter contare su una difesa solida e motivata.

