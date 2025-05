Modica, buona la prima: i rossoblu vincono fuori casa la prima semifinale play off

Il Modica ha vinto la prima semifinale play off. La squadra allenata da pasquale Ferrara ha violato il campo dell’Elettra Marconia. Sul campo di Pisticci Scalo, i tigrotti rossoblu hanno imposto subito il loro gioco e si sono aggiudicati con merito la gara con il risultato di 2 – 0.

I gol tutti nel secondo tempo. Segna al 10’ Cacciola su calcio di rigore concesso per fallo davanti al portiere. A tempo scaduto, nei minuti di recupero, il Modica va ancora a segno con Arquin e mette così una seria ipoteca sul passaggio del turno. La agra di ritorno si disputerà tra una settimana a Modica, al “Vincenzo Barone”. Il Modica parte con il vantaggio dei due gol segnati fuori casa e potrà controllare la partita. L’Elettra Marconia, invece, tenterà l’impresa quasi impossibile sul terreno di gioco dei tigrotti.

Se dovesse farcela, il Modica accederà alla finale nazionale, che lo vedrà opposto alla vincente dell’altra semifinale, che si disputa tra la calabrese Rossanese e la campana Real Aversa Normanna, squadra che fino a due anni fa era guidata dal principe di Savoia Emanuele Filiberto. In quel tempo la squadra militava in serie D. Nella prima gara disputata oggi ad Aversa in casa del Real Normanna, la squadra di casa ha vinto per 2-1. La Rossanese avrà dalla sua la possibilità di recuperare sul proprio terreno tra una settimana. La sfida è ancora aperta.

Le due squadre vincitrici della doppia sfida tra Real Aversa Normanna e Rossanese e tra Modica ed Elettra Marconia andranno alla finale nazionale. Una sfida conclusiva che decreterà la squadra che potrà approdare in serie D. L’anno scorso il Modica disputò la finale nazionale e si arrese solo all’ultima partita. Quest’anno vuole riprovarci e soprattutto arrivare fino in fondo e conquistare la serie D. Il sogno finora proibito di dirigenti e tifosi.

