Milazzo e Vittoria non si fanno male. Finisce a reti inviolate

di Francesca Cabibbo – Finisce zero a zero il big match del campionato di Eccellenza tra Vittoria e Milazzo. Il risultato a occhiali fa bene soprattutto al Milazzo che continua a mantenere la vetta della classifica.

Stesso risultato anche per il Modica che pareggia per zero a zero sul campo della leonfortese. Le prime tre della classifica quindi ottengono tutte lo stesso risultato. La classifica rimane sostanzialmente invariata, ma ne approfittano Real Avola e Nebros, entrambe vittoriose, che conquistano invece i tre punti e accorciano ancora di più la classifica. Il Real Avola scavalca il Vittoria al terzo posto, ma le cinque squadre si trovano tutte nell’arco di appena quattro punti e da qui alla fine del campionato tutto può ancora accadere.

Nel dettaglio, Milazzo e Modica hanno entrambe 54 punti, ma con il Milazzo in vantaggio nella classifica avulsa. Segue il Città di Avola con 52 punti; il Vittoria ne ha 51 e la Nebros 50. Alle loro spalle c’è il vuoto e la sesta è addirittura la Leonzio, con soli 37 punti. Nel campionato di Eccellenza è quasi sparito il centro classifica e mentre cinque squadre lottano per la promozione, le altre sono in zona retrocessione o rischiano di avvicinarsi. La Leonzio è l0unica che può dormire sonni tranquilli.

Per il Vittoria, ancora una domenica positiva, con l’importante punto conquistato in casa della capolista. La gara è stata bella, anche se non ci sono stati gol. Le due squadre si temevano molto e hanno cercato di rischiare poco. Maggiore la pressione offensiva del Milazzo nel primo tempo, più equilibrato il secondo.

Restano quattro partite da giocare. Tutto può ancora accadere. Domenica prossima il Vittoria ospita in casa la Leonzio e per il Modica ci sarà ancora uno scontro diretto contro il Città di Avola.

Il Vittoria ha giocato senza il supporto del proprio pubblico. Il Prefetto di Messina ha imposto il divieto di trasferta per i nati e residenti in provincia di Ragusa. Il provvedimento si è resonecessario per evitare conseguenze dopo le rissosità del girone di andata. I disordini si scatenarono quando i pullman con i tifosi del Milazzo arrivarono a Vittoria. I disordini però interessarono solo i tifosi fuori dallo stadio. All’interno del Gianni Cosimo la gara di svolse regolarmente e. Allora come oggi il risultato fu di parità.



© Riproduzione riservata