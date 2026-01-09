Torna l’allarme ossigeno terapeutico nel territorio ibleo. La vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, ha inviato una formale segnalazione via PEC alle massime autorità regionali e provinciali per denunciare l’ennesima emergenza legata alla indisponibilità di ossigeno gassoso terapeutico nelle farmacie. Non è la prima volta che accade: già qualche mese fa, una prima […]
Messa in sicurezza del torrente Juvara: iniziato l’intervento a Pozzallo
09 Gen 2026 09:50
Sono ufficialmente iniziati i lavori di sistemazione dell’alveo torrentizio del Primo Scivolo, un intervento strategico di mitigazione del rischio idrogeologico destinato a proteggere la fascia costiera est del Comune di Pozzallo, da tempo soggetta a fenomeni di allagamento ed esondazione.
Il cantiere riguarda la regimazione dell’asta del torrente Juvara, che sfocia sull’arenile della località Primo Scivolo, una delle aree più esposte in caso di forti piogge.
Intervento articolato tra foce e tratto a monte
I lavori sono partiti dal tratto a valle, in corrispondenza della foce del torrente Juvara, dove si procederà alla sistemazione dell’alveo mediante gabbionate in pietra, poggiate su materassi tipo RINO, per garantire maggiore stabilità e resistenza all’azione delle acque.
Successivamente, l’intervento proseguirà a monte, dove sono in fase di completamento le procedure di esproprio per pubblica utilità di alcune aree private. In questo tratto verranno realizzati terrapieni di contenimento e opere di sistemazione finalizzate a convogliare correttamente le acque verso la foce, riducendo il rischio di esondazioni.
Nuovo alveo di scolmo lungo via del Merluzzo
Il progetto prevede anche un’importante opera accessoria: lungo via del Merluzzo, sul lato nord, sarà realizzato un alveo di scolmo, pensato per difendere le aree a sud della strada e consentire il corretto deflusso delle acque meteoriche all’interno del torrente Juvara.
Finanziamento nazionale da 500 mila euro
L’intervento, che interessa una zona classificata ad alto rischio di allagamenti, è stato reso possibile grazie a un finanziamento di 500.000 euro del Governo nazionale, destinato alla messa in sicurezza del territorio.
La gara d’appalto è stata aggiudicata alla CO.GER. Srl di Mussomeli, mentre la conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026.
© Riproduzione riservata