Meningite? No, un tragico equivoco. La scuola Traina a Vittoria è sicura, allarme cessato

L’allarme è rientrato. Nessun rischio per gli alunni all’interno della scuola Filippo Traina di Vittoria. Gli alunni, da questa mattina, sono regolarmente sui banchi.

L’allarme era scattato domenica sera quando si era appreso della morte di un giovane collaboratore scolastico a causa di una meningite. Una tragedia che ha colpito la famiglia di Alessandro, stimatissimo dai colleghi e da tutta la scuola, amato dai bambini, ma che aveva anche ingenerato un ingiustificato allarme.

Alessandro infatti è morto a causa di una meningite: una parola che fa paura e che aveva spinto molti genitori, ieri mattina, a lasciare a casa i propri figli. Molti banchi vuoti, quindi, a causa del timore per il rischio di un contagio. Allarme assolutamente ingiustificato perché nel caso di Alessandro Il meningococco non c’entra nulla. Quel piccolo batterio che causa le meningiti e che fa paura a tutti non è mai entrato a scuola. Alessandro è morto a causa di un’otite forse mal curata o sottovalutata che purtroppo è degenerata fino a causarne la morte. Una morte repentina, perché fino a venerdì Alessandro era a scuola, sul suo posto di lavoro. Poi l’aggravarsi delle sue condizioni, il ricovero all’ospedale di Modica, dove vive e la morte.

L’allarme è subito rientrato perché dalle autorità sanitarie sono giunte tutte le rassicurazioni e il dirigente scolastico ha fornito tutti i ragguagli. La famiglia ha deciso la donazione degli organi, aggiungendo un estremo atto di generosità alla splendida esistenza di Alessandro. Una tragedia che si trasforma in dono e che permetterà ad altre persone di tornare a vivere.

