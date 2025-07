Memorial “Nino Viola”: il torneo entra nel vivo con le semifinali

Sta per calare il sipario sulla XXV edizione del Memorial “Nino Viola”, lo storico torneo di calcio a 7 che ogni estate infiamma i campi del Centro Sportivo Airone di Modica. Dopo settimane di sfide spettacolari, gol ed emozioni, il Memorial in onore dell’indimenticato centrocampista del Modica Calcio entra nella sua fase più elettrizzante: le semifinali.

Nella serata di domenica scorsa, i quarti di finale hanno offerto spettacolo e colpi di scena, con l’eliminazione di alcune squadre favorite e la conferma di realtà solide e affiatate.

I verdetti dei quarti di finale

Alle 20, sul sintetico di via Rocciola Scrofani, la Vetreria Carpenzano ha dominato il match contro Falegnameria Clad, imponendosi con un secco 3 – 0 e dimostrando di avere le carte in regola per puntare in alto.

Nello stesso orario, Beauty Man ha superato con autorità la Matteini Teloni con un netto 5 – 2, assicurandosi così un posto tra le migliori quattro.

Ma è nella fascia delle 21 che è arrivato il risultato più sorprendente: la Piscine Sirio Sport, una delle teste di serie più accreditate, ha dovuto salutare il torneo, sconfitta per 5 – 2 dalla solidissima Car.Al, che ha mostrato intensità, ordine e un attacco cinico.

Infine, Casa della Frutta, che aveva superato gli ottavi con brillantezza, completa il quadro delle semifinaliste e si prepara a dare battaglia.

Le semifinali in programma stasera

Sarà una serata di grande calcio e adrenalina quella in programma oggi, giovedì 10 luglio, al Centro Sportivo Airone, dove si disputeranno le due semifinali: ore 21, Vetreria Carpenzano vs Car.Al. Ore 22, Casa della Frutta vs Beauty Man.

In palio c’è un posto nella finalissima di domenica 13 luglio, quando si chiuderà questa storica edizione numero 25 del Memorial, nel segno dello sport, della memoria e del grande spettacolo calcistico amatoriale.

© Riproduzione riservata