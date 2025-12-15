Meerkat Scicli sconfitta a casa: lo Sporting Gravina prende 2 punti cruciali

Un risultato, 60-56, per lo Sporting Gravina che ha espugnato nella gara di ieri sera il PalaPadua dove la Meerkat Scicli è costretta a giocare le partite casalinghe in assenza dell’utilizzo del “Geodetico” di Jungi. Il fattore campo sta giocando un ruolo importante in questa prima parte del Campionato di basket Serie C con il “Geodetico” non ancora fruibile per la mancanza del parquet omologato per le partite di questo livello. E’ stata una gara intensa e combattuta: ne è uscito vittorioso lo Sporting Gravina che ha fatto propria la preziosa vittoria esterna in chiave salvezza. La maggiore determinazione degli ospiti nei momenti decisivi del match è stata utile per il risultato finale. Gli sciclitani non solo hanno dovuto affrontare una gara complicata ma hanno mostrato di essere sottotono soprattutto dal punto di vista offensivo. Alla Meerkat sono mancati i punti di uomini chiave come Goi e Garavini mentre Taino, in cabina di regia, ha sofferto la difesa asfissiante di Spina. L’incontro si è aperto con un primo quarto molto equilibrato, chiuso in vantaggio dalla squadra di Magagnoli sul 18-16, trascinati dai 7 punti di Agbara. Nel secondo periodo l’equilibrio è restato invariato: il parziale di 13-14 ha mandato le squadre all’intervallo lungo sul 31-30 per i locali. Il terzo quarto è stato caratterizzato da una continua alternanza di vantaggi, con la squadra di Marchesano che che ha messo la testa avanti per la prima volta a metà periodo. Al 30’ il punteggio è stato sul 44-45 per gli ospiti. Nel quarto finale la tensione è stata palpabile ed un decisivo parziale di 0-7 ha consentito agli etnei di prendere il largo e gestire il finale chiudendo la gara sul 60-56. Protagonisti del successo Railans e Corselli, autori di prestazioni determinanti nei minuti conclusivi. Con questo risultato, la Meerkat resta ferma a 4 punti, mentre lo Sporting Gravina sale a quota 8. Per i bianconeri l’obiettivo del quinto posto che di evitare i play out diventa irraggiungibile. La prossima sfida, l’ultima prima della pausa natalizia, vedrà gli sciclitani impegnati a Gela.

Tabellini: Agbara 14, Sorrentino 12, Burt 10, Taino 7, Lonatica 6, Derick 4, Garavini 2, Goi 1, Manenti, Giannone ne, Sammito ne, Ventura ne

