Meerkat Scicli domina e vince 97-76: Burt e Goi trascinano la squadra verso i playout

La partita è inizia in salita per i padroni di casa con gli ospiti partiti decisi ed avanti nel primo quarto con il risultato di 33-23, trascinati da un efficace Scimone. Agli sciclitani è stato ardimentoso trovare ritmo e continuità ma sono riusciti, nel secondo quarto, a ricucire lo strappo andando al riposo lungo sul 41-44, guidati da capitan Sorrentino. Decisiva la strigliata di coach Magagnoli negli spogliatoi nella pausa lunga, che ha cambiato l’atteggiamento della squadra.

Il cambio di inerzia si è concretizzato definitivamente nel terzo periodo, quando la Meerkat ha preso il controllo della gara con un perentorio 31-13 che è valso il sorpasso e l’allungo fino al 72-57. Protagonista Burt, ben supportato da un collettivo solido e reattivo, trascinato da Goi e Ragazzini. Nell’ultimo quarto, i bianconeri hanno gestito senza affanni, chiudendo i conti con un ulteriore parziale di 10-0 e fissando il punteggio sul definitivo 97-76. Un successo pesante in vista dell’ultima giornata della seconda fase, in programma domenica prossima a Marsala: una vittoria consentirebbe agli sciclitani di presentarsi ai playout da primi in classifica, condizione importante per affrontare al meglio la fase decisiva della stagione. Tabellini: Burt 17, Goi 15, Sorrentino 13, Ragazzini 13, Agbara 11, Garavini 8, Taino 7, Derick 6, Lonatica 3,Manenti 2, Giannone 2, Ventura.

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