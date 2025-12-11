Maurizio Parisi nominato Direttore dell’Oculistica di Ragusa

L’ASP di Ragusa ha conferito l’incarico di Direttore della Unità Operativa Complessa di Oculistica al dottor Maurizio Parisi, a seguito di una procedura selettiva per titoli e colloquio. La nomina avrà durata quinquennale e consolida un percorso professionale iniziato nel 1991 all’interno della stessa struttura, dove Parisi ha ricoperto anche il ruolo di Direttore facente funzioni dal maggio 2022.

Laureato con lode in Medicina e Chirurgia e specializzato in Oftalmologia presso l’Università di Catania, il dottor Parisi ha eseguito oltre 25.000 interventi chirurgici oculari, comprendenti procedure vitreoretiniche, interventi sulla cornea, chirurgia del glaucoma, chirurgia degli annessi oculari e gestione di traumi complessi. La U.O.C. Oculistica di Ragusa si avvia a chiudere il 2025 con più di 5.000 interventi chirurgici, dato che evidenzia il volume e la qualità dell’attività svolta.

Il dottor Parisi ha maturato competenze in diversi ambiti dell’oftalmologia, dalla gestione delle urgenze alle patologie retiniche, dalle tecniche mini-invasive per il glaucoma all’impiego di tecnologie innovative come la chirurgia in 3D. È membro di numerose società scientifiche e svolge un ruolo rilevante nella formazione dei medici, con la U.O.C. Oculistica parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell’Università di Catania, accogliendo medici in formazione clinica e chirurgica.

“Per me si tratta di un incarico che dà continuità a un percorso professionale che intendo portare avanti con senso di responsabilità. Il mio impegno sarà rivolto a garantire un’organizzazione efficiente, un ambiente di lavoro collaborativo e un’assistenza di qualità per i nostri pazienti”, afferma Parisi, sottolineando l’importanza di valorizzare le competenze dell’équipe e rafforzare le attività cliniche e formative.

