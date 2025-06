Marina di Ragusa dice stop alla movida selvaggia: scattano multe fino a 500 euro

Stop a schiamazzi, musica ad alto volume, alcol per strada e bivacchi improvvisati: è entrata già in vigore dalla notte scorsai a Marina di Ragusa la nuova ordinanza pensata per contenere i disagi causati dalla movida incontrollata. In parallelo, una misura simile riguarda anche il centro storico di Ragusa Superiore. Una novità, quella di quest’anno che anticipa la “classica” ordinanza anti-bivacco che sarà emessa molto probabilmente a metà giugno. Ma intanto a Marina e nel centro storico si corre ai ripari. Le ordinanze sono state pensate per arginare soprattutto il fenomeno del consumo di bevande alcoliche e degli schiamazzi notturni.

L’ordinanza, valida fino al 30 settembre 2025 nella zona gialla di Marina di Ragusa, vieterà il consumo di bevande alcoliche all’aperto, l’utilizzo di diffusori musicali e comportamenti molesti o rumorosi. Le sanzioni possono arrivare fino a 500 euro, senza contare eventuali risvolti penali o amministrativi.

Nel mirino anche fenomeni come i “bar mobili”, ovvero auto trasformate in punti vendita improvvisati di alcolici. “Abbiamo segnalato alle Autorità questi episodi – ha aggiunto il sindaco – perché la sicurezza dei luoghi pubblici non è negoziabile”.

“Vivere lo spazio pubblico è un diritto – prosegue l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – ma è anche un dovere rispettarlo e condividerlo pacificamente, non distruggerlo e sporcarlo”.

Anche il centro storico nel mirino

L’Amministrazione ha esteso i provvedimenti anche al centro storico di Ragusa Superiore, dove dal 30 maggio al 31 ottobre, dalle 17:00 alle 7:00, sarà vietato: vendere o somministrare alcolici fuori dai locali autorizzati, consumare bevande alcoliche all’aperto, salvo eventi autorizzati, giocare a pallone o utilizzare monopattini, pattini e biciclette sul sagrato della Cattedrale di San Giovanni Battista e alla rotonda Maria Occhipinti, usare casse audio o diffusori musicali.

Le ordinanze sono già consultabili sul sito del Comune di Ragusa.

