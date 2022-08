Marina di Modica ha celebrato Ferragosto con Martin & Jonny Mele da Radio 105

Un pienone e un successo annunciato. Ieri sera Marina di Modica ha ballato senza sosta per un Ferragosto a tutto ritmo grazie alla presenza di due artisti arrivati nel litorale ibleo direttamente da Radio 105 e dal programma lo Zoo di 105.

Protagonisti sono stati Martin & Jonny Mele che alternati alla consolle hanno fatto divertire migliaia di giovani ma anche tantissime famiglie, per una serata di sana allegria e spensieratezza. Un’estate ritrovata, col desiderio di lasciarsi alle spalle il periodo della pandemia e con la voglia di vivere eventi di ampio respiro. Proprio come quello di ieri sera promosso dalla PGS (polisportiva giovanile salesiana), con il patrocinio del Comune di Modica e con il supporto di Coop Gruppo Radenza, Le Alghe, SM Ufficio, RagusaOggi.it.



In apertura di serata la musica di Michele Ricca e Mattia Terranova, accompagnati dal vocalist Daniele Scalone. Sono stati inizialmente loro ad accogliere le guest star dell’evento, Martin & Jonny Mele, che hanno fatto ballare fino a tarda ora trasformando Marina di Modica, per una notte, nel set del programma radiofonico più irriverente in Italia, quello de “Lo zoo di Radio 105”.