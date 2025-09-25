Maria Cristina Cassibba e il figlio Samuele Denaro da Ispica a “Io Canto Family”

Ispica protagonista a livello nazionale: la voce e l’emozione di Maria Cristina Cassibba e del figlio Samuele Denaro hanno conquistato il pubblico nella seconda puntata di Io Canto Family, il talent show in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

La coppia madre-figlio di Ispica vince la sfida

Sul palco si sono sfidati contro Luna Bruno e mamma Arianna, ma a spuntarla sono stati proprio i due concorrenti siciliani. Una performance intensa, carica di emozione e accompagnata da una storia personale toccante, che ha commosso pubblico e giuria.

I capitani e i giudici di Io Canto Family

La nuova edizione del programma mantiene la formula vincente con quattro squadre capitanate da: Serena Brancale, Giusy Ferreri, Ermal Meta, Sal Da Vinci. A valutare le esibizioni due icone della musica italiana: Patty Pravo e Noemi.

Per vedere l’esibizione clicca qui: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/iocantofamily2025/samuele-denaro-e-mamma-maria-in-piccola-stella_F314112301002C02

