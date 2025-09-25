Ragusa si conferma il territorio siciliano con il tasso di incidenza più elevato per i tumori della mammella femminile. Secondo la quarta edizione (2025) dell’Atlante oncologico della Sicilia, curato dall’Assessorato regionale alla Salute – Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe), il distretto ibleo registra 154 casi ogni 100.000 donne l’anno, un dato […]
Maria Cristina Cassibba e il figlio Samuele Denaro da Ispica a “Io Canto Family”
25 Set 2025 16:02
Ispica protagonista a livello nazionale: la voce e l’emozione di Maria Cristina Cassibba e del figlio Samuele Denaro hanno conquistato il pubblico nella seconda puntata di Io Canto Family, il talent show in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.
La coppia madre-figlio di Ispica vince la sfida
Sul palco si sono sfidati contro Luna Bruno e mamma Arianna, ma a spuntarla sono stati proprio i due concorrenti siciliani. Una performance intensa, carica di emozione e accompagnata da una storia personale toccante, che ha commosso pubblico e giuria.
I capitani e i giudici di Io Canto Family
La nuova edizione del programma mantiene la formula vincente con quattro squadre capitanate da: Serena Brancale, Giusy Ferreri, Ermal Meta, Sal Da Vinci. A valutare le esibizioni due icone della musica italiana: Patty Pravo e Noemi.
Per vedere l’esibizione clicca qui: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/iocantofamily2025/samuele-denaro-e-mamma-maria-in-piccola-stella_F314112301002C02
