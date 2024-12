Marco Relato non è più allenatore della PVT Modica

Le strade della PVT Modica e del tecnico Marco Relato si separano consensualmente. La società esprime un sentito ringraziamento al tecnico triestino per la serietà, l’abnegazione e il lavoro svolto in questo avvio di campionato, che ha segnato il ritorno della PVT Modica in terza serie nazionale.

Nei prossimi giorni, verrà annunciato il nome del successore di Relato, che potrebbe già prendere posto sulla panchina della squadra in vista della trasferta di sabato contro il Casal de’ Pazzi a Roma.

