Maltempo: scatta allerta arancione, attivato presidio di Protezione Civile

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, ha comunicato lo stato di Allerta arancione sulla provincia di Ragusa e su vaste aree della Sicilia.

Visto il bollettino SORIS n.23326 del 22 novembre 2023 relativo allo stato di preallarme presente nel territorio comunale dovuto a previsioni meteo avverse legate a probabili precipitazioni, anche di forte intensità, previste dal pomeriggio di mercoledì 22 novembre alla mezzanotte del giorno successivo, il Presidio Operativo Territoriale di Ragusa (attivo anche in altre città iblee, esempio a Modica) per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano di Protezione Civile è attivo dalle 16 di mercoledì alle 24 di giovedì 23 novembre 2023. Il servizio sarà svolto dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile del Comune e dal Gruppo comunale dei Volontari di Protezione Civile e dal personale reperibile dell’Ente.

Necessaria la massima prudenza: limitare al minimo gli spostamenti, riducendoli solo ai necessari; rimodulare le proprie attività in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo.

Si consiglia inoltre non sostare in luoghi particolarmente esposti alle intemperie ed in special modo alle piogge che si prevedono intente e di forte durata: garage, locali sotterranei, sottopassi, in prossimità di tralicci e pali dell’illuminazione, cornicioni e luoghi esposti.

L’invito è ad adottare le buone regole della prudenza, evitando di attraversare torrenti e corsi d’acqua, non sostare vicino agli alvei e rimuovere auto, arredi e suppellettili dalle aree esposte.