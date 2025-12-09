Lucio Schembari nuovo presidente di Federfarma Ragusa

Cambio al vertice di Federfarma Ragusa, il sindacato provinciale che rappresenta le farmacie private del territorio. Nel corso del Consiglio Direttivo del 5 dicembre 2025, il dottor Lucio Schembari è stato eletto nuovo presidente per il triennio 2025-2028, succedendo al dottor Luigi Bianculli, dimessosi dall’incarico.

La nomina di Schembari giunge in un momento cruciale per il comparto farmaceutico, chiamato ad affrontare sfide significative, dalla digitalizzazione dei servizi farmaceutici alla crescente domanda di assistenza territoriale e di prossimità. Farmacista esperto e stimato sul territorio, Schembari porterà la sua consolidata esperienza professionale e associativa al servizio del sindacato, con l’obiettivo di garantire continuità e, al contempo, imprimere nuovo slancio alle attività sindacali e alla collaborazione con le istituzioni sanitarie.

Il Consiglio Direttivo ha ringraziato il presidente uscente Luigi Bianculli per l’impegno profuso negli ultimi anni, auspicando al nuovo presidente un mandato improntato al dialogo, all’innovazione e alla tutela del ruolo sociale della farmacia, riconosciuta come primo presidio sanitario per cittadini e comunità.

© Riproduzione riservata